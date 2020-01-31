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В России у двух человек обнаружили коронавирус. Фото: РБК

Коронавирус близко: в России обнаружили первых двух зараженных

31 янв 2020, 15:24
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В России у двух человек обнаружили коронавирус 2019-nСov. Случаи заражения зафиксированы в Забайкальском крае и Тюменской области.

Больные — граждане Китайской Народной Республики. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Об этом 31 января заявила вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По ее словам, Россия ограничивает пересечение монгольской границы. РФ вскоре начнет эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй. Также известно, что эвакуированные граждане должны вернуться с острова Хайнань 4 февраля. После этого их поместят в карантин на 14 суток.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в городе Ухань, уже зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход был зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписали 171 пациента.

Напомним, на днях в приграничном с Украиной регионе РФ у двух людей подозревали заражение коронавирусом. Так, 28 января в больницы Воронежа госпитализировали туристов, которые недавно вернулись из Китая.


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