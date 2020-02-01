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Россия отказала в промежуточной посадке немецкому спецрейсу из Китая. Фото: 24 Канал

Россия не разрешила немецкому спасательному самолету из Китая совершить промежуточную посадку

1 фев 2020, 19:31
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Смертельный коронавирус может побежден лишь совместными усилиями всего человечества, ведь инфекция убивает независимо от национальности и вероисповедания. Однако, Москва придерживается другого мнения и не разрешила совершить промежуточную посадку немецкому самолету, который эвакуировал граждан Германии из Уханя.

Россия согласовала перелет самолета через свою территорию, однако в промежуточной посадке борта отказала, сославшись на недостаток мощностей на земле, сообщает Bild.

Вчера самолет вылетел из Германии в Ухань, чтобы эвакуировать граждан Германии, которые там находились. Данный рейс был согласован с Китаем и Россией. На обратном пути самолету была необходима дозаправка и смена экипажа. В Москву еще в четверг вылетели немецкие пилоты, чтобы сменить своих коллег.

Сначала Москва рассматривала возможность промежуточной посадки самолета, но затем решила отказать. Экипажу пришлось экстренно разрабатывать новый маршрут и осуществлять посадку в Хельсинки. В столицу Финляндии был экстренно направлен другой немецкий экипаж.

Сегодня вечером спасательный самолет с 144 людьми на борту должен приземлиться в Франкфурте-на-Майне. Среди пассажиров 108 немцев, 34 китайца, один болгарин и один американец.


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