Госбюджет. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n133027-dohodnaya-chast-gosbudjeta-v-yanvare-nedovypolnena-na-chetvert.html

Ракурс

Госбюджет Украины недополучил в январе 2020 года 13,8 млрд грн. Это около 24,5% от запланированных поступлений в государственную казну. Сумма доходной части госбюджета в январе составила 42,6 млрд грн.

Такие цифры обнародовала пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине считают, что главной причиной столь существенного недовыполнения доходной части госбюджета является несоответствие макроэкономических показателей тем, что были запланированы правительством в октябре 2019 года.

В частности, это укрепление национальной валюты, курс которой в январе составлял 24,1 грн за один долл. (в бюджете был заложен курс 27 грн за один долл.), снижение объемов импорта на 2,5%, а также снижение цены на газ.

Как ранее писал «Ракурс», доходная часть госбюджета Украины на 2020 год составляет 1093,7 млрд грн, расходная часть — 1180 млрд грн. Дефицит бюджета составляет 2,09% ВВП. В бюджете также заложен рост ВВП на уровне 3,7%.