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Ракурс
Смертельный коронавирус. Фото: Vgorode.ua

Смертельный коронавирус: заразиться через посылки из Китая невозможно — ВОЗ

1 фев 2020, 16:42
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Смертельный коронавирус стал настоящей страшилкой мирового масштаба. Если раньше весь мир покупал товары на крупных китайских торговых интернет-площадках, то сейчас объемы продаж резко упали. Потенциальные покупатели боятся заразиться коронавирусом через посылки из Поднебесной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развеяла в Twitterочередной миф о заражении коронавирусом через посылки.

Скриншот твита ВОЗ. Фото: Twitter

В ВОЗ заявили, что вероятность заражения коронавирусом через посылки или письма из Китая равна нулю. Лабораторные исследования доказали, что коронавирус 2019-nCoV не живет долго на таких объектах, как письма или посылки.

Так как почта из Китая в Украину идет около месяца, нет никакого риска заражения коронавирусом через посылки.

Как ранее писал «Ракурс», японским ученым удалось культивировать и изолировать смертельную пневмонию. По мнению экспертов, уже через несколько месяцев появится препарат, который позволит противостоять заболеванию.

Источник: Ракурс


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