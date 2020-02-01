Смертельный коронавирус: заразиться через посылки из Китая невозможно — ВОЗhttps://racurs.ua/n133022-smertelnyy-koronavirus-zarazitsya-cherez-posylki-iz-kitaya-nevozmojno-voz.htmlРакурс
Смертельный коронавирус стал настоящей страшилкой мирового масштаба. Если раньше весь мир покупал товары на крупных китайских торговых интернет-площадках, то сейчас объемы продаж резко упали. Потенциальные покупатели боятся заразиться коронавирусом через посылки из Поднебесной.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развеяла в Twitterочередной миф о заражении коронавирусом через посылки.
В ВОЗ заявили, что вероятность заражения коронавирусом через посылки или письма из Китая равна нулю. Лабораторные исследования доказали, что коронавирус 2019-nCoV не живет долго на таких объектах, как письма или посылки.
Так как почта из Китая в Украину идет около месяца, нет никакого риска заражения коронавирусом через посылки.
Как ранее писал «Ракурс», японским ученым удалось культивировать и изолировать смертельную пневмонию. По мнению экспертов, уже через несколько месяцев появится препарат, который позволит противостоять заболеванию.