Смертельный коронавирус. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n133022-smertelnyy-koronavirus-zarazitsya-cherez-posylki-iz-kitaya-nevozmojno-voz.html

Ракурс

Смертельный коронавирус стал настоящей страшилкой мирового масштаба. Если раньше весь мир покупал товары на крупных китайских торговых интернет-площадках, то сейчас объемы продаж резко упали. Потенциальные покупатели боятся заразиться коронавирусом через посылки из Поднебесной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развеяла в Twitterочередной миф о заражении коронавирусом через посылки.

В ВОЗ заявили, что вероятность заражения коронавирусом через посылки или письма из Китая равна нулю. Лабораторные исследования доказали, что коронавирус 2019-nCoV не живет долго на таких объектах, как письма или посылки.

Так как почта из Китая в Украину идет около месяца, нет никакого риска заражения коронавирусом через посылки.

Как ранее писал «Ракурс», японским ученым удалось культивировать и изолировать смертельную пневмонию. По мнению экспертов, уже через несколько месяцев появится препарат, который позволит противостоять заболеванию.