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Смертельный коронавирус. Фото: ТСН

Смертельный коронавирус: в Ровно изолировали вернувшуюся из Китая женщину

31 янв 2020, 19:36
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Смертельный коронавирус из Китая распространяется по всему миру. В Ровно была изолирована женщина, которая вернулась из Китая и пожаловалась на недомогание.

Об этом, ссылаясь на слова руководителя областного лабораторного центра Романа Сафонова, сообщает «Суспільне».

Женщина сама обратилась к врачам, чтобы ее проверили на наличие коронавируса. По словам пациентки, у нее поднялась температура, появились першение в горле, насморк и кашель.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков заболевания не наблюдается.

По словам заведующего отделением реанимации областной больницы Анатолия Мельничука, женщина будет находиться в боксовой палате изолятора до тех пор, пока не будут получены результаты анализов. Пациентка будет получать симптоматическую терапию медикаментами, которые снимают высокую температуру и избавляют от симптомов гриппа.

Мельничук также заверил, что в Ровно готовы к госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По его словам, Кабмин предусмотрел алгоритм действий в случае выявления зараженных инфекцией.

Следует отметить, что в Украине ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано.


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