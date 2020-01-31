Смертельный коронавирус: в Ровно изолировали вернувшуюся из Китая женщину

Смертельный коронавирус: в Ровно изолировали вернувшуюся из Китая женщинуhttps://racurs.ua/n132997-smertelnyy-koronavirus-v-rovno-izolirovali-vernuvshuusya-iz-kitaya-jenschinu.htmlРакурс
Смертельный коронавирус из Китая распространяется по всему миру. В Ровно была изолирована женщина, которая вернулась из Китая и пожаловалась на недомогание.
Об этом, ссылаясь на слова руководителя областного лабораторного центра Романа Сафонова, сообщает «Суспільне».
Женщина сама обратилась к врачам, чтобы ее проверили на наличие коронавируса. По словам пациентки, у нее поднялась температура, появились першение в горле, насморк и кашель.
В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков заболевания не наблюдается.
По словам заведующего отделением реанимации областной больницы Анатолия Мельничука, женщина будет находиться в боксовой палате изолятора до тех пор, пока не будут получены результаты анализов. Пациентка будет получать симптоматическую терапию медикаментами, которые снимают высокую температуру и избавляют от симптомов гриппа.
Мельничук также заверил, что в Ровно готовы к госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По его словам, Кабмин предусмотрел алгоритм действий в случае выявления зараженных инфекцией.
Следует отметить, что в Украине ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано.