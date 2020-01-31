Инцидент произошел 29 января, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n132996-na-sumschine-pensionerku-edva-ne-ubili-za-6-grn.html

Ракурс

Жительницу города Ромны Сумской области злоумышленник жестоко избил во время ограбления ее дома.

Однако грабитель, вероятно, рассчитывал на гораздо большую «добычу», чем ему досталась. В кошельке 76-летней женщины он нашел только 6 грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Поэтому, не удовлетворившись этой суммой, он также сорвал с ушей старой золотые серьги.

Отмечается, что, пытаясь узнать от женщины местоположение вероятного тайника с деньгами, он бил ее по голове предметом, похожим на пистолет, а впоследствии — ногами.

Так и не добившись желаемого, он впоследствии скрылся с места совершения преступления, оставив окровавленную женщину на полу.

Инцидент произошел ночью 29 января. Около полуночи о нападении неизвестного злоумышленника на пенсионерку сообщила ее соседка, к дому которой окровавленная женщина смогла добраться.

Пострадавшую, которая находилась в тяжелом и шоковом состоянии, госпитализировали. Несмотря на состояние пенсионерки, правоохранителям удалось с ней поговорить и узнать приметы нападавшего.

Вскоре его вычислили и задержали. Это 32-летний местный житель, который уже имел судимости за аналогичные преступления.

Отмечается, что он свою причастность к совершению преступления не отрицает. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По этим инцидентом открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в январе за совершенное на Одесчине нападение на дом пенсионеров ГБР задержало действующего и бывшего полицейских.