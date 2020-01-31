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Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами, фото: pixabay

Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами (ФОТО)

31 янв 2020, 19:04
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Новорожденные звезды зафиксировал телескоп Hubble.

Объекты находятся на расстоянии 115 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб. Фото опубликовано на сайте обсерватории.

На снимке есть возможность разглядеть спиральные рукава. Галактика NGC 7541 относится к классу спиральных галактик с перемычкой. От других они отличаются яркой перемычкой из звезд и газа.

По словам астрофизиков, подобные образования вызывают вспышку звездообразования и подпитывая другие процессы. В случае отсутствия этого газа они б никогда бы не запустились. Перемычки, как считают специалисты, встречаются в двух третях спиральных галактик во Вселенной.

Галактика отличается очень активным процессом образования звезд. Это подтверждает теорию о перемычках, которые выступают в роли «звездных яслей». Результаты исследований помогут учеными больше узнать о формировании звезд и галактик.

Ранее Hubble зафиксировал спиральную галактику с перемычкой. Галактика NGC 1022 расположена в созвездии Кита.

Источник: Ракурс


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