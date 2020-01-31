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Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами, фото: pixabay
Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами (ФОТО)https://racurs.ua/n132995-hubble-zafiksiroval-galaktiku-s-novorojdennymi-zvezdami-foto.htmlРакурс
Новорожденные звезды зафиксировал телескоп Hubble.
Объекты находятся на расстоянии 115 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб. Фото опубликовано на сайте обсерватории.
На снимке есть возможность разглядеть спиральные рукава. Галактика NGC 7541 относится к классу спиральных галактик с перемычкой. От других они отличаются яркой перемычкой из звезд и газа.
По словам астрофизиков, подобные образования вызывают вспышку звездообразования и подпитывая другие процессы. В случае отсутствия этого газа они б никогда бы не запустились. Перемычки, как считают специалисты, встречаются в двух третях спиральных галактик во Вселенной.
Галактика отличается очень активным процессом образования звезд. Это подтверждает теорию о перемычках, которые выступают в роли «звездных яслей». Результаты исследований помогут учеными больше узнать о формировании звезд и галактик.
Ранее Hubble зафиксировал спиральную галактику с перемычкой. Галактика NGC 1022 расположена в созвездии Кита.
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