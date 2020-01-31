Британия может заморозить активы России после Brexit - СМИ, фото: geograph

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Активы России могут заморозить после Brexit в Великобритании.

Лондон склоняется к более жесткой американской позиции по санкциям. Об этом сообщает Financial Times.

Выход страны из Евросоюза позволит принять радикальные решения. По данным издания, Лондон изначально собирался сохранить европейский подход после завершения переходного периода в процессе Brexit, но изменил позицию.

Сообщается, что режим британских санкций могут выделить в феврале. Государство опубликует список людей, чьи активы будут заморожены на британской территории. Юристы уже работают над этим.

Великобритания отплывает в сторону среднеатлантического положения, — заявил Доминик Рааб, министр иностранных дел королевства.

Британская и американская стороны способны объединить усилия против РФ. Это нанесет серьезный удар по интересам Москвы в мире.

Ранее в ЕС окончательно утвердили процедуру Brexit. Выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) состоится на 31 января 2020 года.