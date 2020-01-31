Снятие депутатской неприкосновенности: депутаты из ОПЗЖ обжалуют закон в Конституционном суде

Снятие депутатской неприкосновенности. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n132993-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-deputaty-iz-opzj-objaluut-zakon-v-konstitucionnom-sude.html

Ракурс

Снятие депутатской неприкосновенности обжалуют в Конституционном суде (КС) нардепы из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сегодня в КС поступило конституционное представление от 50 нардепов относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)».

О подаче представления сообщила пресс-служба КС.

По мнению депутатов, данный закон не может считаться конституционным, так как был принят Верховной Радой (ВР) с нарушением процедуры. Предварительно закон был проголосован 30 августа 2019 года, а окончательно его утвердили 3 сентября 2019 года. Для этого первая сессия была начата раньше и закрыта после первого заседания.

Так как первая сессия не была очередной, на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию, считают депутаты.

В представлении также указано, что ВР были проигнорированы рекомендации КС относительно того, что при утверждении закона необходимо на правовом уровне обеспечить беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий.

Кроме этого, депутаты в представлении указали, что данный законопроект подавал в парламент бывший президент Украины Петр Порошенко, а согласно ст. 105 регламента ВР, поданный президентом законопроект считается отозванным, если его полномочия были прекращены до принятия документа в первом чтении.