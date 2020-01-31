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Ракурс
Алексей Левин, фото: slidstvo.info

Убийство Гандзюк: Зеленский заявил премьеру Болгарии, что надеется на скорейшую экстрадицию Левина

31 янв 2020, 18:29
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Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым коснулся вопроса задержанного недавно в Болгарии украинца Алексея Левина, которого следствие считает организатором резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Зеленский поблагодарил за задержание болгарскими правоохранителями Левина и выразил надежду на скорейшее решение вопроса о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Левина задержали 24 января этого года в болгарском городе Бургас. Он более года скрывался от украинских правоохранителей.

Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года от травм, которые получила в результате совершенного на нее 31 июля того же года нападения — злоумышленники вылили на активистку возле ее дома кислоту.

Напомним, Левин значительно изменил внешность, поэтому стал непохож на имеющееся в базе Интерпола фото. Найти его удалось благодаря отпечаткам пальцев.

Источник: Ракурс


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