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В США нашли останки нового вида динозавров, фото: Википедия
В США нашли останки нового вида динозавровhttps://racurs.ua/n132991-v-ssha-nashli-ostanki-novogo-vida-dinozavrov.htmlРакурс
Останки нового вида динозавров найдены в США.
Его название — Allosaurus jimmadseni. Об этом сообщает EurekAlert!
Остатки аллозавра найдены в США, на территории штата Юта. Огромный хищник населял Северную Америку в период поздней юры (примерно 157−152 млн лет назад). По словам палеонтологов, объявление этой даты много меняет в понимании мира динозавров.
Аллозавроиды — группа длинноногих плотоядных динозавров, которые жили в юрский и меловой периоды. Вид динозавру получил название в честь Джеймса Мадсена, известного палеонтолога.
Динозавр обладал несколькими уникальными особенностями. Allosaurus jimmadseni в длину достигал девяти метров. Его вес — около 2 т. Вдоль морды существ — от носа до глаз — тянулся гребень-«ирокез».
Палеонтологи считали, что на территории Северной Америки был только один вид аллозавров. Результаты новых исследований показывают, что в прошлом неправильно классифицировали виды динозавров.
Ранее ученые заявили, что рождение двуногих динозавров было близким к птичьему. Специалисты проанализировали и исследовали окаменелые яйца двуногих динозавров семьи овирапторових.
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