В США нашли останки нового вида динозавров, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132991-v-ssha-nashli-ostanki-novogo-vida-dinozavrov.html

Ракурс

Останки нового вида динозавров найдены в США.

Его название — Allosaurus jimmadseni. Об этом сообщает EurekAlert!

Остатки аллозавра найдены в США, на территории штата Юта. Огромный хищник населял Северную Америку в период поздней юры (примерно 157−152 млн лет назад). По словам палеонтологов, объявление этой даты много меняет в понимании мира динозавров.

Аллозавроиды — группа длинноногих плотоядных динозавров, которые жили в юрский и меловой периоды. Вид динозавру получил название в честь Джеймса Мадсена, известного палеонтолога.

Динозавр обладал несколькими уникальными особенностями. Allosaurus jimmadseni в длину достигал девяти метров. Его вес — около 2 т. Вдоль морды существ — от носа до глаз — тянулся гребень-«ирокез».

Палеонтологи считали, что на территории Северной Америки был только один вид аллозавров. Результаты новых исследований показывают, что в прошлом неправильно классифицировали виды динозавров.

Ранее ученые заявили, что рождение двуногих динозавров было близким к птичьему. Специалисты проанализировали и исследовали окаменелые яйца двуногих динозавров семьи овирапторових.