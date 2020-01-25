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Рождения двуногих динозавров было близким к птичьему - ученые, фото: Википедия

Рождения двуногих динозавров было близким к птичьему — ученые (ФОТО)

25 янв 2020, 16:34
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Рождения двуногих динозавров было близким к птичьему.

Специалисты исследовали обнаруженные в Китае окаменелые яйца двуногих динозавров семьи овирапторових. Об этом сообщает Integrative Organismal Biology.

По мнению ученых, животные вылуплялись из яиц, как современные птицы. Долгое время ученые считали, что динозавры вылуплялись как современные птицы или крокодилы.

Немецкие эксперты считают, что животные были близки к птицам по эволюционной временной шкале. В Центральной Азии овирапторы жили 88−86 млн лет назад. Ученые предполагали, что появление динозавров было похоже на рождение крокодилов или современных птиц. Представители научного сообщества не знали, вылуплялись малыши динозавров одновременно или же рождались в разное время.

Рождения двуногих динозавров было близким к птичьему - ученые, фото: Integrative Organismal Biology

Авторы исследования проанализировали эмбрионы яиц. Выяснилось, что все они имели разную длину костей. По мнению специалистов. результаты помогут больше узнать о жизни динозавров.

Ранее ученые открыли новый вид динозавров с крыльями летучей мыши. Они описали вид необычного оперенного динозавра, жившего примерно 163 млн лет назад.

Источник: Ракурс


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