Народження двоногих динозаврів було близьким до пташиного – вчені, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132642-narodjennya-dvonogyh-dynozavriv-bulo-blyzkym-do-ptashynogo-vcheni-foto.html

Ракурс

Народження двоногих динозаврів було близьким до пташиного.

Фахівці дослідили знайдені у Китаї скам’янілі яйця двоногих динозаврів родини овірапторових. Про це повідомляє Integrative Organismal Biology.

На думку вчених, тварини вилуплювалися з яєць, як сучасні птахи. Тривалий час вчені вважали, що динозаври вилуплювалися як сучасні птахи або крокодили.

Німецькі експерти вважають, що тварини були близькі до птахів на еволюційній часовій шкалі. У Центральній Азії овіраптори жили 88−86 млн років тому. Науковці припускали, що поява динозаврів було схоже на народження крокодилів або сучасних птахів. Представники наукового співтовариства не знали, чи вилуплювалися малюки динозаврів одночасно або ж народжувалися у різний час.

Автори дослідження проаналізували ембріони яєць. З’ясувалось, що всі вони мали різну довжину кісток. На думку фахівців. результати допоможуть більше дізнатись про життя динозаврів.

Раніше вчені відкрили новий вид динозаврів з крилами кажана. Вони описали вигляд незвичайного опереного динозавра, який жив приблизно 163 млн років тому.