Карантин. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n132990-v-hmelnickom-vse-shkoly-zakryli-na-karantin.html

Ракурс

Грипп в Украине заставляет местные власти закрывать учебные заведения на карантин. Очередным городом, в котором закрыли на карантин все школы, стал Хмельницкий.

Такое решение местная власть приняла из-за увеличения численности учеников, заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщает пресс-служба Хмельницкого горсовета.

Обучение в школах города будет прекращено с 3 февраля 2020 года. Частные учебные заведения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат № 2 на карантин закрываться не будут.

О продолжительности карантина пока не сообщается. Карантин вводиться с целью профилактики эпидемического распространения инфекции.

Также в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом частично закрыты на карантин школы в Луцке.