Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин. Фото: Слово и Дело

В Хмельницком все школы закрыли на карантин

31 янв 2020, 17:58
999

Грипп в Украине заставляет местные власти закрывать учебные заведения на карантин. Очередным городом, в котором закрыли на карантин все школы, стал Хмельницкий.

Такое решение местная власть приняла из-за увеличения численности учеников, заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщает пресс-служба Хмельницкого горсовета.

Обучение в школах города будет прекращено с 3 февраля 2020 года. Частные учебные заведения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат № 2 на карантин закрываться не будут.

О продолжительности карантина пока не сообщается. Карантин вводиться с целью профилактики эпидемического распространения инфекции.

Также в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом частично закрыты на карантин школы в Луцке.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кто монтировал ролики с Гончаруком: Лещенко намекает на Дубинского и «1+1»

Экс-нардеп Лещенко намекает, что ролики с записями премьера Гончарука монтировал нардеп Дубинский на канале «1+1». Об этом якобы знает президент, но не обнародует информацию, поскольку это непредсказуемо повлияет на его окружение

Новости Украины
17:38

Китайский коронавирус серьезно угрожает мировой экономике — Moody’s

Эксперты считают, что коронавирус 2019-nСov из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008—2010 годов. Уже наблюдается снижение цен на промышленные металлы

Новости Украины
14:48