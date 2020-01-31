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Владимир Рубан и Надежда Савченко, фото: Сергей Нужненко

Дело Савченко-Рубана: Офис Рябошапки заменил группу прокуроров, заседание суда перенесено

31 янв 2020, 17:45
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Офис генпрокурора заменил группу прокуроров по делу в отношении бывшего нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Рассмотрение этого дела Броварским районным судом Киевской области, которое должно было состояться сегодня, перенесено на 12 марта. Об этом адвокат Александр Шадрин рассказал агентству «РБК-Украина».

Он также отметил, что сегодня в суд не явилась часть адвокатов обвиняемых.

Суд уже на протяжении девяти месяцев не может рассмотреть вопрос избрания Савченко и Рубану меры пресечения. Срок действия предыдущей меры пресечения для них — ареста завершился в апреле 2019 года. В результате их освободили из-под стражи.

Савченко и Рубана подозревают в намерениях совершить теракт в центре Киева — обстрелять из минометов здание Верховной Рады.

Напомним, Савченко и Рубан вышли из-под стражи вечером 15 апреля 2019 года по решению Броварского суда Киевской области.


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