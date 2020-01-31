"Кассетный скандал" Гончарука: Лещенко намекает, что ролики с премьером монтировал Дубинский на «1+1», фото — Today.ua

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Авторы «кассетного скандала», в который в середине января попал премьер-министр Алексей Гончарук, известны президенту Владимиру Зеленскому. Однако он не сообщает о результатах расследования, поскольку последствия могут иметь непредсказуемое влияние на окружение главы государства.

К такому выводу пришел экс-нардеп Сергей Лещенко, проанализировав сообщение «Зеркала недели». Журналисты утверждают, что прослушивание разговоров с участием премьер-министра Гончарука, министров и руководителей НБУ «с высокой степенью вероятности могло монтироваться на канале „1+1“».

Якобы речь идет о компьютере журналиста, работающего в программе телеведущего-нардепа Александра Дубинского.

«Зеркало недели» сообщает, что очень быстро после появления в YouTube аудиороликов президент получил оперативную справку от СБУ относительно обстоятельств записи: кем, где и как она монтировалась. Аналогичная информация поступила и от МВД.

Но пока информация об авторах «касетного скандала» не обнародуется, поскольку это может навредить отношениям в окружении Зеленского.

Напомним, что после обнародования записей Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить авторов прослушивания. Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что результатов расследования пока нет и сообщил, что едва ли не каждый украинский олигарх имеет собственную спецслужбу.

После обнародования записей Зеленский вызвал Гончарука, который написал на его имя заявление об отставке. Президент не отправил премьера в отставку, но «нарезал» ему новых задач.