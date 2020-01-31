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"Касетний скандал" Гончарука: Лещенко натякає, що ролики з прем'єром монтував Дубінський на «1+1», фото — Today.ua

Хто монтував ролики з Гончаруком: Лещенко натякає на Дубінського та «1+1»

31 січ 2020, 17:38
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Автори «касетного скандалу», у який в середині січня потрапив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, відомі президенту Володимиру Зеленському. Однак він не повідомляє про результати розслідування, оскільки наслідки можуть мати непрогнозований вплив на оточення глави держави.

До такого висновку прийшов екс-нардеп Сергій Лещенко, проаналізувавши повідомлення «Дзеркала тижня». Журналісти переконують, що прослуховування розмов за участю прем'єр-міністра Гончарука, міністрів і керівників НБУ «з високим ступенем ймовірності могло монтуватися на каналі „1+1“».

Нібито йдеться про комп’ютер журналіста, що працює в програмі телеведучого-нардепа Олександра Дубінського.

«Дзеркало тижня» повідомляє, що дуже швидко після появи у YouTube аудіороликів президент отримав оперативну довідку від СБУ щодо обставин запису: ким, де і як він монтувався. Аналогічна інформація надійшла і від МВС.

Але наразі інформація щодо авторів «кастеного скандалу» не оприлюднється, оскільки це може нашкодити стосункам в оточенні Зеленського.

Нагадаємо, що після оприлюднення записів Зеленський зажадав від правоохоронців впродовж двох тижнів встановити авторів прослуховування. Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає і повідомив, що чи не кожний український олігарх має власну спецслужбу.

Після оприлюднення записів Зеленський викликав Гончарука, який написав на його ім’я заяву про відставку. Президент не відправив прем'єра у відставку, але «нарізав» йому завдань.

Джерело: Ракурс


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