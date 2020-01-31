Таксі: Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n132986-platy-abo-rozdyagaysya-u-dnipri-taksysty-jorstoko-poznuschalysya-nad-p-yanym-hlopcem-video.html

Ракурс

Таксисти з Дніпра виявилися справжніми нелюдами. Від них дісталося молодому п’яному хлопцеві, у якого пізно вночі не виявилося грошей, щоб заплатити за проїзд.

Коли хлопець сказав, що у нього немає грошей, таксис поспішив викликати своїх друзів. Колеги-таксисти змусили хлопця зняти з себе весь одяг, дозволивши залишити лише труси і шкарпетки.

Примусовий «стриптиз» п’яного хлопця таксисти знімали на камеру.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (+18):

Після того, як хлопець залишився у шкарпетках і трусах, йому наказали у такому вигляді добиратися додому.

На іншому відео видно, як у світлі фар автомобіля на дорозі з’являється голий хлопець. У машині, напевно, їдуть таксисти. Коли хлопець просить про допомогу і сигарету, то чує у відповідь лише сміх.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (+18):