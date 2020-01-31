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Таксі: Фото: Подробиці

Плати або роздягайся: у Дніпрі таксисти жорстоко познущалися над п’яним хлопцем (ВІДЕО)

31 січ 2020, 17:17
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Таксисти з Дніпра виявилися справжніми нелюдами. Від них дісталося молодому п’яному хлопцеві, у якого пізно вночі не виявилося грошей, щоб заплатити за проїзд.

Коли хлопець сказав, що у нього немає грошей, таксис поспішив викликати своїх друзів. Колеги-таксисти змусили хлопця зняти з себе весь одяг, дозволивши залишити лише труси і шкарпетки.

Примусовий «стриптиз» п’яного хлопця таксисти знімали на камеру.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (+18):

Після того, як хлопець залишився у шкарпетках і трусах, йому наказали у такому вигляді добиратися додому.

На іншому відео видно, як у світлі фар автомобіля на дорозі з’являється голий хлопець. У машині, напевно, їдуть таксисти. Коли хлопець просить про допомогу і сигарету, то чує у відповідь лише сміх.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (+18):


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