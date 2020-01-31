Такси: Фото: Подробности

https://racurs.ua/n132986-plati-ili-razdevaysya-v-dnepre-taksisty-jestoko-poizdevalis-nad-pyanym-parnem-video.html

Ракурс

Таксисты из Днепра оказались настоящими извергами. От них досталось молодому пьяному парню, у которого глубокой ночью не оказалось денег, чтобы заплатить за проезд.

Когда парень сказал, что у него нет денег, таксис поспешил вызвать своих друзей. Подоспевшие коллеги-таксисты заставили парня снять с себя всю одежду, разрешив оставить лишь трусы и носки.

Принудительный «стриптиз» пьяного парня таксисты снимали на камеру.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (+18):

После того, как парень оказался в носках и трусах, ему приказали в таком виде добираться домой.

На другом видео видно, как в свете фар автомобиля на дороге появляется голый парень. В машине, по всей видимости, едут таксисты. Когда парень просит о помощи и сигарету, то слышит в ответ лишь смех.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (+18):