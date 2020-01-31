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Такси: Фото: Подробности

Плати или раздевайся: в Днепре таксисты жестоко поиздевались над пьяным парнем (ВИДЕО)

31 янв 2020, 17:17
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Таксисты из Днепра оказались настоящими извергами. От них досталось молодому пьяному парню, у которого глубокой ночью не оказалось денег, чтобы заплатить за проезд.

Когда парень сказал, что у него нет денег, таксис поспешил вызвать своих друзей. Подоспевшие коллеги-таксисты заставили парня снять с себя всю одежду, разрешив оставить лишь трусы и носки.

Принудительный «стриптиз» пьяного парня таксисты снимали на камеру.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (+18):

После того, как парень оказался в носках и трусах, ему приказали в таком виде добираться домой.

На другом видео видно, как в свете фар автомобиля на дороге появляется голый парень. В машине, по всей видимости, едут таксисты. Когда парень просит о помощи и сигарету, то слышит в ответ лишь смех.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (+18):


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