Полезное хобби для взрослых и детей

Конструкторы и их польза для здоровья

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Ракурс

Весь мир сейчас живет в смартфоне. С его экрана мы читаем новости, там же отправляем рабочие письма, в социальных сетях общаемся с друзьями, узнаем баланс на личных счетах, играем. Огромное количество транслируемой информации утомляет мозг, который просто вынужден быстро выгружать полученные данные. По этой причине утрачиваются навыки распознавания лиц, ориентирования на местности, снижается концентрация, внимание, память, увеличивается количество ошибок в условиях многозадачности.

Выход есть — обрести интересное хобби, которое бы стало лучшей альтернативой досугу у планшета. Производители предлагают сейчас огромный выбор конструкторов для взрослых и детей. Приобрести конструкторы, которые разнообразят досуг всей семьи, можно в интернет-магазине Panama на странице: http://panama.ua/categorys/76275/, где представлены самые популярные товары. Большим спросом пользуются динамические и электронные сборки.

Конструкторы и их польза для здоровья

Проводить свободное время не у экрана телевизора, а за строительством мегасити или сложнейших треков с мостами и лабиринтами, действительно полезно. Во время занятий с конструктором человек проходит несколько этапов: проектирование, оценивание имеющихся ресурсов, сборку, запуск модели — и ждет позитивных эмоций от завершающего этапа.

Медиатор достижений — дофамин — вырабатывается, когда у нас что-то получается. Его выброс в мозг вызывает желанное чувство удовлетворения, что позитивно влияет на общее состояние иммунитета. То есть, проектируя и создавая что-то новое, мы получаем необходимый запас важного для нашего физического и психического здоровья химического вещества.

Польза дофамина:

повышает активность, мотивацию (появляются планы, энтузиазм);

улучшает внимание, концентрацию, способности принимать решения, запоминать;

участвует в процессах запоминания, обучения;

помогает быстро переключаться между разноплановыми задачами.

Повысить концентрацию внимания можно, используя и тренажеры для мозга, но они сейчас в основном поступают к пользователю в виде приложения для смартфона. Поэтому если вы планируете улучшить свои когнитивные способности, память, внимание, выбирайте интересный конструктор и занимайтесь в свое удовольствие полезным делом. Эффект тоже будет.

Какие конструкторы интересны и взрослым, и детям

Из строительных наборов Lego увлеченные люди строят целые города. Старые сборки обретают новую жизнь, так как у людей развивается инженерное мышление, и они могут самостоятельно создавать схемы моделей, делясь ими с другими. Так что конструкторы этого производителя не теряют своей актуальности даже тогда, когда дети вырастают. У бренда огромное количество сложных сборок с двигателями, с радиоуправлением.

Еще один популярный вид конструкторов — это треки от производителя GraviTrax. Остановиться на одном только стартовом наборе невозможно, потому что это действительно увлекательное занятие — строить и расширять маршруты с учетом законов гравитации, кинетики, магнитной силы. Также интересны для всех возрастов деревянные модели Ugears, 3D пазлы.