В большинстве регионов Украину 1 февраля ожидается дождь, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украину 1 февраля будет дождливой в большинстве регионов.

Температура воздуха ночью составит −1…+3°, на юге и большинстве западных областей — до 5°, днем — 3…+7°, на юге и западе — до +10°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 1 февраля будет несколько теплее, чем прошедшие сутки. Ночью ожидается снег и мокрый снег, днем — дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +3…+5°.

Во Львове в следующие сутки также ночью ожидается снег и мокрый снег, днем — дождь. Температура ночью +3…+5 °, днем — +7…+9°.

В Одессе синоптики ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем — дождь. Ночью термометры покажут +3…+5°, днем — +7…+9°.

В Днепре 1 февраля ночью будет идти снег и мокрый снег, днем — дождь. Температура воздуха ночью опустится до 0…+2°, днем — поднимется до +4…+6°.

В Харькове метеорологи прогнозируют ночью снег и мокрый снег, днем — дождь. Ночью температура составит −1…+1°, днем — 3…+5°.

На Закарпатье ночью ожидается снег и мокрый снег, днем — дождь. Температура ночью опустится до −1…+1°, днем — поднимется до +4…+6°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 февраля будет сравнительно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно опубликовали прогноз погоды на февраль.