Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эпидемия коронавируса: в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев, фото: Public Domain Files

Эпидемия коронавируса: в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев

31 янв 2020, 16:58
999

Эпидемия коронавируса распространяется в Китае.

В провинции Хубэй, эпицентре смертельного заболевания, находятся 60 граждан Украины. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщает со ссылкой на украинское посольство.

Часть из Украинской имеет желание эвакуироваться. В изолированном городе Ухань находятся 56 человек. По одну Украинский в городах Сянъян, Сяогань, Ичан, а также в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.

Чиновники заявляют, что граждане желают вернуться в Украину. Дипломаты отмечают, что будут координировать органы Украины и Китая, которые отвечают за эвакуацию.

Граждане находятся в городах, где объявили карантин. Они должны выполнять указания местных властей. Китайские власти ужесточили уровень безопасности в регионах. Местные администрация пытаются ограничить передвижения людей.

Ранее стало известно, что в «Борисполь» прибыл очередной «Боинг» из Китая, а Украина все еще ожидает тест-системы для коронавируса 2019-nCoV. Всего в мире уже более 200 человек умерли от неизвестной пневмонии.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кто монтировал ролики с Гончаруком: Лещенко намекает на Дубинского и «1+1»

Экс-нардеп Лещенко намекает, что ролики с записями премьера Гончарука монтировал нардеп Дубинский на канале «1+1». Об этом якобы знает президент, но не обнародует информацию, поскольку это непредсказуемо повлияет на его окружение

Новости Украины
17:38

Китайский коронавирус серьезно угрожает мировой экономике — Moody’s

Эксперты считают, что коронавирус 2019-nСov из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008—2010 годов. Уже наблюдается снижение цен на промышленные металлы

Новости Украины
14:48