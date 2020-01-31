Эпидемия коронавируса: в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев, фото: Public Domain Files

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Эпидемия коронавируса распространяется в Китае.

В провинции Хубэй, эпицентре смертельного заболевания, находятся 60 граждан Украины. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщает со ссылкой на украинское посольство.

Часть из Украинской имеет желание эвакуироваться. В изолированном городе Ухань находятся 56 человек. По одну Украинский в городах Сянъян, Сяогань, Ичан, а также в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.

Чиновники заявляют, что граждане желают вернуться в Украину. Дипломаты отмечают, что будут координировать органы Украины и Китая, которые отвечают за эвакуацию.

Граждане находятся в городах, где объявили карантин. Они должны выполнять указания местных властей. Китайские власти ужесточили уровень безопасности в регионах. Местные администрация пытаются ограничить передвижения людей.

Ранее стало известно, что в «Борисполь» прибыл очередной «Боинг» из Китая, а Украина все еще ожидает тест-системы для коронавируса 2019-nCoV. Всего в мире уже более 200 человек умерли от неизвестной пневмонии.