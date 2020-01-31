Эпическое обрушение спорткомплекса в Санкт-Петербурге сняли на видео, фото — "Фонтанка"

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Ракурс

В Санкт-Петербурге рухнул спорткомплекс «Петербургский». Демонтаж спортивно-концертного комплекса вышел из-под контроля, погиб один из рабочих, которые его осуществляли.

На видео, которое сняли с дрона, видно, как здание начинает рушиться и складываться как карточный домик в то время, как по его краю бежит рабочий в надежде спастись в люльке крана.

Работы должны выполняться с люльки, Матвей вылез, чтобы было удобнее срезать ванты, — сообщил Следственный комитет РФ о рабочем, который исчез во время обрушения.

29-летний житель Петрозаводска выполнял во время демонтажа объекта сварочные работы вместе с напарником. Согласно правилам техники безопасности, все работы должны были выполняться из люльки, которую держит подъемный кран. Один из рабочих остался в ней, а Матвей вылез из нее, чтобы было удобнее срезать ванты.

При этом он не был пристегнут к люльке страховочным тросом. После срезания очередного крепления крыша комплекса начала падать и рабочий не успел добежать до люльки.

На месте спорткомплекса, который демонтируют, планируют построить хоккейную арену к чемпионату мира-2023.