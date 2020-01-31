Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эпическое обрушение спорткомплекса в Санкт-Петербурге сняли на видео, фото — "Фонтанка"

Резал крышу, на которой стоял: эпическое обрушение спорткомплекса в Санкт-Петербурге сняли на видео (ФОТО)

31 янв 2020, 16:40
999

В Санкт-Петербурге рухнул спорткомплекс «Петербургский». Демонтаж спортивно-концертного комплекса вышел из-под контроля, погиб один из рабочих, которые его осуществляли.

На видео, которое сняли с дрона, видно, как здание начинает рушиться и складываться как карточный домик в то время, как по его краю бежит рабочий в надежде спастись в люльке крана.

Работы должны выполняться с люльки, Матвей вылез, чтобы было удобнее срезать ванты, — сообщил Следственный комитет РФ о рабочем, который исчез во время обрушения.

29-летний житель Петрозаводска выполнял во время демонтажа объекта сварочные работы вместе с напарником. Согласно правилам техники безопасности, все работы должны были выполняться из люльки, которую держит подъемный кран. Один из рабочих остался в ней, а Матвей вылез из нее, чтобы было удобнее срезать ванты.

Эпическое обрушение спорткомплекса в Санкт-Петербурге сняли на видео, фото — "Фонтанка"

При этом он не был пристегнут к люльке страховочным тросом. После срезания очередного крепления крыша комплекса начала падать и рабочий не успел добежать до люльки.

На месте спорткомплекса, который демонтируют, планируют построить хоккейную арену к чемпионату мира-2023.

Эпическое обрушение спорткомплекса в Санкт-Петербурге сняли на видео, фото — "Фонтанка"

Эпическое обрушение спорткомплекса в Санкт-Петербурге сняли на видео, фото — "Фонтанка"

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кто монтировал ролики с Гончаруком: Лещенко намекает на Дубинского и «1+1»

Экс-нардеп Лещенко намекает, что ролики с записями премьера Гончарука монтировал нардеп Дубинский на канале «1+1». Об этом якобы знает президент, но не обнародует информацию, поскольку это непредсказуемо повлияет на его окружение

Новости Украины
17:38

Китайский коронавирус серьезно угрожает мировой экономике — Moody’s

Эксперты считают, что коронавирус 2019-nСov из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008—2010 годов. Уже наблюдается снижение цен на промышленные металлы

Новости Украины
14:48