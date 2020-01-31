Епічне обвалення спорткомплексу у Санкт-Петербурзі зняли на відео, фото — "Фонтанка"

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У Санкт-Петербурзі завалився спорткомплекс «Петербурзький». Демонтаж спортивно-концертного комплексу вийшов з-під контролю, загинув один із робітників, які його здійснювали.

На відео, яке зняли з дрона, видно, як будівля починає валиться і складатися як картковий будиночок у той час, як по його краю біжить робітник в надії врятуватися у люльці крана.

Роботи повинні виконуватися з люльки, Матвій виліз, щоб було зручніше зрізати ванти, — повідомив Слідчий комітет РФ про робітника, який зник під час обвалення.

29-річний житель Петрозаводська виконував під час демонтажу об'єкта зварювальні роботи разом з напарником. Відповідно до правил техніки безпеки, всі роботи повинні були виконуватися з люльки, яку тримає підйомний кран. Один з робітників залишився в колисці, а Матвій виліз з неї, щоб було зручніше зрізати ванти.

При цьому він не був пристебнутий до колиски страхувальним тросом. Після зрізування чергового кріплення дах комплексу почав падати і робітник не встиг добігти до люльки.

На місці спорткомплексу, який демонтовують, планують збудувати хокейну арену до Чемпіонату світу, який відбудеться у Росії в 2023 році.