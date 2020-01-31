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Роман Труба. Фото: Гордон

Касетний скандал за участі Труби: оприлюднені нові записи про переговори з бойовиками ЛДНР і Медведчука

31 січ 2020, 16:31
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Касетний скандал за участю колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби зовсім не закінчений. З’явилися нові аудіозаписи компрометуючого характеру, які були зроблені в кабінеті колишнього чиновника.

Аудіозаписи були оприлюднені в Telegram-каналі «Трубу прорвало».

Розмова була нібито записана 6 вересня 2019 року під час спільного обіду Труби з керівником Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Під час обідньої бесіди Труба і Баканов обговорювали переговори України з бойовиками самопроголошених республік Донбасу і висловлювалися щодо їх ведення.

Також чиновники обговорювали лідера фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та розгляд справ в українських судах.

Джерело: Ракурс


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Касетний скандал за участі Труби: оприлюднені нові записи про переговори з бойовиками ЛДНР і Медведчука

Касетний скандал за участю екс-директора Державного бюро розслідувань Романа Труби отримав несподіване продовження. Telegram-канал «Трубу прорвало» опублікував нові компрометуючі аудіозаписи

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16:31