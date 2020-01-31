Касетний скандал за участі Труби: оприлюднені нові записи про переговори з бойовиками ЛДНР і Медведчука

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Роман Труба. Фото: Гордон
Касетний скандал за участі Труби: оприлюднені нові записи про переговори з бойовиками ЛДНР і Медведчукаhttps://racurs.ua/ua/n132982-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-opryludneni-novi-zapysy-pro-peregovory-z-boyovykamy-ldnr.htmlРакурс
Касетний скандал за участю колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби зовсім не закінчений. З’явилися нові аудіозаписи компрометуючого характеру, які були зроблені в кабінеті колишнього чиновника.
Аудіозаписи були оприлюднені в Telegram-каналі «Трубу прорвало».
Розмова була нібито записана 6 вересня 2019 року під час спільного обіду Труби з керівником Служби безпеки України Іваном Бакановим.
Під час обідньої бесіди Труба і Баканов обговорювали переговори України з бойовиками самопроголошених республік Донбасу і висловлювалися щодо їх ведення.
Також чиновники обговорювали лідера фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та розгляд справ в українських судах.
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