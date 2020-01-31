Касетний скандал за участі Труби: оприлюднені нові записи про переговори з бойовиками ЛДНР і Медведчука

Роман Труба. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n132982-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-opryludneni-novi-zapysy-pro-peregovory-z-boyovykamy-ldnr.html

Ракурс

Касетний скандал за участю колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби зовсім не закінчений. З’явилися нові аудіозаписи компрометуючого характеру, які були зроблені в кабінеті колишнього чиновника.

Аудіозаписи були оприлюднені в Telegram-каналі «Трубу прорвало».

Розмова була нібито записана 6 вересня 2019 року під час спільного обіду Труби з керівником Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Під час обідньої бесіди Труба і Баканов обговорювали переговори України з бойовиками самопроголошених республік Донбасу і висловлювалися щодо їх ведення.

Також чиновники обговорювали лідера фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та розгляд справ в українських судах.