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Закриття справи Кернеса скасовано, фото: facebook

Закриття справи Кернеса скасував суд у Полтаві

31 січ 2020, 16:30
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Полтавський апеляційний суд скасував закриття провадження проти Геннадія Кернеса, мера Харкова.

У ньому фігурують і охоронці, яких обвинувачували у тортурах та викраданні активістів Евромайдана. Про це оголосив суддя Володимир Костенко.

Київський районний суд Полтави постановив закрити провадження 10 серпня 2018 року. Прокурори не прибули на процес і не виступили в дебати. Представники обвинувачення подали апеляцію на це рішення і відкрили справу проти судді, який виніс рішення.

Апеляційний суд цю скаргу представників обвинувачення задовольнив. Інстанція ухвалила рішення про закриття провадження. Охоронців чиновника підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством активістам.

Раніше Кернеса оштрафували за неявку до суду. Судовий розгляд вже неодноразово переносився з різних причин.

Джерело: Ракурс


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