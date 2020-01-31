Закриття справи Кернеса скасовано, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132981-zakryttya-spravy-kernesa-skasovano.html

Ракурс

Полтавський апеляційний суд скасував закриття провадження проти Геннадія Кернеса, мера Харкова.

У ньому фігурують і охоронці, яких обвинувачували у тортурах та викраданні активістів Евромайдана. Про це оголосив суддя Володимир Костенко.

Київський районний суд Полтави постановив закрити провадження 10 серпня 2018 року. Прокурори не прибули на процес і не виступили в дебати. Представники обвинувачення подали апеляцію на це рішення і відкрили справу проти судді, який виніс рішення.

Апеляційний суд цю скаргу представників обвинувачення задовольнив. Інстанція ухвалила рішення про закриття провадження. Охоронців чиновника підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством активістам.

Раніше Кернеса оштрафували за неявку до суду. Судовий розгляд вже неодноразово переносився з різних причин.