З’явився текст законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою України», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n132980-opublikovano-tekst-uryadovogo-zakonoproektu-pro-zasady-administratyvno-terytorialnogo-ustrou.html

Ракурс

Опубліковано текст урядового законопроекту № 2804 «Про засади адміністративно-територіального устрою України».

Він був поданий до парламенту ще 24 січня, 30 січня — направлений на розгляд профільному комітету. Проте раніше його текст був відсутній. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці цього законопроекту зазначається, що він покликаний розв’язати проблему відсутності в українському законодавстві визначення терміну «адміністративно-територіальна одиниця». Також ним вводяться поняття адміністративно-територіального устрою, населеного пункту тощо.

Ще одне завдання законопроекту — встановити засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, та органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення відповідних питань. Також він має врегулювати порядок утворення, ліквідації та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.

Автори законопроекту зазначають, що він спрямований на досягнення однієї з цілей схваленої Верховною Радою у жовтні 2019 року програми діяльності чинного уряду, згідно з якою українці матимуть «реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад».

Нагадаємо, в середині грудня 2019 року з’явився президентський проект змін до Конституції щодо децентралізації влади, згідно з яким на заміну районам прийдуть округи.