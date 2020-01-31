Появился текст законопроекта «Об основах административно-территориального устройства Украины», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n132980-opublikovan-tekst-pravitelstvennogo-zakonoproekta-ob-osnovah-administrativno-territorialnogo.html

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Опубликован текст правительственного законопроекта № 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины».

Он был подан в парламент еще 24 января, 30 января — направлен на рассмотрение профильному комитету. Однако ранее его текст отсутствовал. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке этого законопроекта отмечается, что он призван разрешить проблему отсутствия в украинском законодательстве определение термина «административно-территориальная единица». Также им вводятся понятия административно-территориального устройства, населенного пункта и т. д.

Еще одна задача законопроекта — установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, и органы, в полномочия которых входит рассмотрение и разрешение соответствующих вопросов. Также он должен урегулировать порядок создания, ликвидации и изменения границ административно-территориальных единиц.

Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на достижение одной из целей одобренной Верховной Радой в октябре 2019 года программы деятельности нынешнего правительства, согласно которому украинцы будут иметь «реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства как жители способных общин».

Напомним, в середине декабря 2019 года появился президентский проект изменений в Конституцию по децентрализации власти, согласно которому на замену районам придут округа.