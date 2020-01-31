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Счастливчик выиграл в лотерею почти 400 млн долларов, фото: pixabay
Счастливчик выиграл в лотерею почти 400 млн долларовhttps://racurs.ua/n132979-schastlivchik-vyigral-v-lotereu-pochti-400-mln-dollarov.htmlРакурс
Выигрыш почти 400 млн долл. зафиксирован в США.
Имя счастливчика не объявлено. Об этом сообщает CNN.
Житель американского штата Флорида выиграл в лотерею Powerball. Соответствующая сумма — 396,9 млн долл.
Продавец магазина, где был приобретен билет, получит 100 тыс. долл. У победителя 180 дней для того, чтобы забрать свой выигрыш.
Он угадал победную комбинацию длиной в 6 чисел. После уплаты налога он получит 274,5 млн.
В соцсетях активно обсуждают случай. Некоторые из пользователей заявили, что выигрыш принадлежит им.
Круто !, Это мой джекпот, Интересно, какое будет завершение истории, — комментировали в соцсетях.
Ранее кот украл лотерейный билет американки с выигрышем 50 тыс. долл. В США женщина не могла понять, куда делись ее лотерейные билеты, пока не провела генеральную уборку.
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