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Счастливчик выиграл в лотерею почти 400 млн долларов, фото: pixabay

Счастливчик выиграл в лотерею почти 400 млн долларов

31 янв 2020, 15:56
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Выигрыш почти 400 млн долл. зафиксирован в США.

Имя счастливчика не объявлено. Об этом сообщает CNN.

Житель американского штата Флорида выиграл в лотерею Powerball. Соответствующая сумма — 396,9 млн долл.

Продавец магазина, где был приобретен билет, получит 100 тыс. долл. У победителя 180 дней для того, чтобы забрать свой выигрыш.

Он угадал победную комбинацию длиной в 6 чисел. После уплаты налога он получит 274,5 млн.

В соцсетях активно обсуждают случай. Некоторые из пользователей заявили, что выигрыш принадлежит им.

Круто !, Это мой джекпот, Интересно, какое будет завершение истории, — комментировали в соцсетях.

Ранее кот украл лотерейный билет американки с выигрышем 50 тыс. долл. В США женщина не могла понять, куда делись ее лотерейные билеты, пока не провела генеральную уборку.


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