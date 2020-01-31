Верховный суд по просьбе правительства перенес рассмотрение дела о деньгах Суркисов в «ПриватБанке", фото — "Мариупольские вести"

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Верховный суд 31 января по ходатайству Кабмина перенес на неопределенный срок рассмотрение дела, решение по которому повлияет на конечный вердикт относительно законности национализации «ПриватБанка». Речь идет о судьбе депозитов бизнесменов Григория и Игоря Суркисов в «ПриватБанке», а также о законности процедуры bail-in.

Суркисы ранее добились в судах низших инстанций отмены решения НБУ о признании их связанными с «ПриватБанком» лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (процедура bail-in), которые впоследствии выкупило государство за 1 грн.

В пресс-службе НБУ сообщили, что решение Верховный суд принял в связи ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны — Министерства финансов на Кабинет министров.

Большая палата Верховного суда перенесла рассмотрение кассационных жалоб НБУ и «ПриватБанка» на неопределенный срок. Заседание состоялось в закрытом режиме.

Семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции «ПриватБанка» (средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка).

В декабря 2019 года Верховный суд взял перерыв до 31 января в рассмотрении кассации на решение ОАКС по делу о вкладах Суркисов в национализированном «ПриватБанке» и о законности процедуры bail-in. Сразу после этого Шестой апелляционный административный суд отсрочил заседание по апелляции НБУ на решение ОАКС от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе «ПриватБанка» с рынка.

Финансовый аналитик Сергей Фурса так прокомментировал сегодняшнее решение Верховного суда: «В Киеве в суде Суркисы пытаются доказать, что они не связанные лица с Коломойским и у них нет совместного бизнеса. А в Лондоне Суркисы доводят правосудию, что Порошенко отжимал их совместный с Коломойским бизнес. Где настоящие Суркисы? Смысл судов от Суркисов и в Киеве, и в Лондоне — помочь чужому или НЕ чужом для них Игорю Валерьевичу избежать наказания за „Приватбанк“. А желательно так и вообще вернуть его. Чтобы он мог продолжать вести такой успешный бизнес, который стоил украинским налогоплательщикам 5 млрд долл.».