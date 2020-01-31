Верховний суд на прохання уряду переніс розгляд справи про гроші Суркісів в «ПриватБанку", фото — "Мариупольские вести"

https://racurs.ua/ua/n132978-tyagnut-chas-verhovnyy-sud-na-prohannya-uryadu-perenis-rozglyad-spravy-pro-groshi-surkisiv.html

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Верховний суд 31 січня за клопотанням Кабміну переніс на невизначений термін розгляд справи, рішення у якій вплине на кінцевий вердикт щодо законності націоналізації «ПриватБанку». Йдеться про долю депозитів бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів в «ПриватБанку», а також про законність процедури bail-in.

Суркіси раніше домоглися в судах нижчих інстанцій скасувати рішення НБУ про визнання їх пов’язаними з «ПриватБанком» особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (процедура bail-in), які згодом викупила держава за 1 грн.

У прес-службі НБУ повідомили, що рішення Верховний суд ухвалив у зв’язку клопотанням уряду про заміну в цьому провадженні сторони — з Міністерства фінансів на Кабінет міністрів.

Велика палата Верховного суду перенесла розгляд касаційних скарг НБУ і «ПриватБанку» на невизначений термін. Засідання відбулося в закритому режимі.

Родина Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції «ПриватБанку» (кошти власників та пов’язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку).

У грудні 2019 року Верховний суд взяв перерву до 31 січня в розгляді касації на рішення ОАКС у справі про вклади Суркісів у націоналізованому «ПриватБанку» і про законність процедури bail-in. Відразу після цього Шостий апеляційний адміністративний суд відтермінував засідання щодо апеляції НБУ на рішення ОАКС від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення «ПриватБанка» з ринку.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса так прокоментував сьогоднішнє рішення Верховного суду: «У Києві в суді Суркіси намагаються довести, що вони не пов’язані особи з Коломойським і у них немає спільного бізнесу. А в Лондоні Суркіси доводять правосуддю, що Порошенко віджимав їх спільний з Коломойським бізнес. Де справжні Суркіси? Сенс судів від Суркісів і в Києві, і в Лондоні — допомогти чужому або НЕ чужому для них Ігорю Валерійовичу уникнути покарання за „Приватбанк“. А бажано так і взагалі повернути його. Щоб він міг продовжувати вести такий успішний бізнес, що коштував українським платникам податків 5 млрд дол.».