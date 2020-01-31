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Щасливець виграв у лотерею майже 400 млн доларів, фото: pixabay

Щасливець виграв у лотерею майже 400 млн доларів

31 січ 2020, 15:56
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Виграш майже 400 млн дол. зафіксовано у США.

Ім’я щасливця не оголошено. Про це повідомляє CNN.

Мешканець американського штату Флорида виграв у лотерею Powerball. Відповідна сума — 396,9 млн дол.

Продавець магазину, де був придбаний білет, отримає 100 тис. дол. Переможець має 180 днів для того, щоб забрати свій виграш.

Він вгадав переможну комбінацію довжиною в 6 чисел. Після сплати податку він отримає 274,5 млн.

У соцмережах активно обговорюють випадок. Деякі з користувачів заявили, що виграш належить їм.

Круто!, Це мій джекпот, Цікаво, яке буде завершено історії, — коментували у соцмережах.

Раніше кіт вкрав лотерейний білет американки з виграшем 50 тис. дол. У США жінка не могла зрозуміти, куди поділися її лотерейні білети, поки не провела генеральне прибирання.


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