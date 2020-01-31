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Закрытие дела Кернеса отменено, фото: facebook

Закрытие дела Кернеса отменил суд в Полтаве

31 янв 2020, 16:30
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Полтавский апелляционный суд отменил закрытие производства против Геннадия Кернеса, мэра Харькова.

В нем фигурируют и охранники, которых обвиняли в пытках и похищении активистов Евромайдана. Об этом заявил судья Владимир Костенко.

Киевский районный суд Полтавы постановил прекратить производство 10 августа 2018 года. Прокуроры не прибыли на процесс и не выступили в дебаты. Представители обвинения подали апелляцию на это решение и открыли дело против судьи, вынесшего решение.

Апелляционный суд эту жалобу представителей обвинения удовлетворил. Инстанция приняла решение о закрытии производства. Охранников чиновника подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством активистам.

Ранее Кернеса оштрафовали за неявку в суд. Судебное разбирательство уже неоднократно переносился по разным причинам.

Источник: Ракурс


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