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Закрытие дела Кернеса отменено, фото: facebook
Закрытие дела Кернеса отменил суд в Полтавеhttps://racurs.ua/n132981-zakrytie-dela-kernesa-otmenili.htmlРакурс
Полтавский апелляционный суд отменил закрытие производства против Геннадия Кернеса, мэра Харькова.
В нем фигурируют и охранники, которых обвиняли в пытках и похищении активистов Евромайдана. Об этом заявил судья Владимир Костенко.
Киевский районный суд Полтавы постановил прекратить производство 10 августа 2018 года. Прокуроры не прибыли на процесс и не выступили в дебаты. Представители обвинения подали апелляцию на это решение и открыли дело против судьи, вынесшего решение.
Апелляционный суд эту жалобу представителей обвинения удовлетворил. Инстанция приняла решение о закрытии производства. Охранников чиновника подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством активистам.
Ранее Кернеса оштрафовали за неявку в суд. Судебное разбирательство уже неоднократно переносился по разным причинам.
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