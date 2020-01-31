Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Роман Труба. Фото: Гордон

Кассетный скандал с участием Трубы: обнародованы новые записи о переговорах с боевиками ЛДНР и Медведчуке

31 янв 2020, 16:31
999

Кассетный скандал с участием бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы вовсе не закончен. Появились новые аудиозаписи компрометирующего характера, которые были сделаны в кабинете бывшего чиновника.

Аудиозаписи были обнародованы в Telegram-канале «Трубу прорвало».

Разговор был якобы записан 6 сентября 2019 года во время совместного обеда Трубы с руководителем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Во время обеденной беседы Труба и Баканов обсуждали переговоры Украины с боевиками самопровозглашенных республик Донбасса и высказывались относительно их ведения.

Также чиновники обсуждали лидера фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и рассмотрение дел в украинских судах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Опубликован текст правительственного законопроекта «Об основах административно-территориального устройства Украины»

На сайте Верховной Рады опубликован текст поданного еще 24 декабря законопроекта № 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины»

Новости Украины
16:04

Тянут время: Верховный суд по просьбе правительства перенес рассмотрение дела о деньгах Суркисов в «ПриватБанке»

Верховный суд снова перенес рассмотрение дела о средствах Суркисов в «ПриватБанке». Фемида приняла такое решение по просьбе правительства. Решение по делу о деньгах Суркисов повлияет на конечный вердикт относительно национализации «ПриватБанка»

Новости Украины
15:49

Смертельный коронавирус добрался до Великобритании

Смертельный коронавирус добрался до британских берегов. В Великобритании уже зафиксировано два случая заражения опасной инфекцией. Оба зараженных являются членами одной семьи, им оказывается специализированная медицинская помощь

Новости мира
13:06