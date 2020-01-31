Кассетный скандал с участием Трубы: обнародованы новые записи о переговорах с боевиками ЛДНР и Медведчуке

Роман Труба. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n132982-kassetnyy-skandal-s-uchastiem-truby-obnarodovany-novye-zapisi-o-peregovorah-s-boevikami-ldnr.html

Ракурс

Кассетный скандал с участием бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы вовсе не закончен. Появились новые аудиозаписи компрометирующего характера, которые были сделаны в кабинете бывшего чиновника.

Аудиозаписи были обнародованы в Telegram-канале «Трубу прорвало».

Разговор был якобы записан 6 сентября 2019 года во время совместного обеда Трубы с руководителем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Во время обеденной беседы Труба и Баканов обсуждали переговоры Украины с боевиками самопровозглашенных республик Донбасса и высказывались относительно их ведения.

Также чиновники обсуждали лидера фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и рассмотрение дел в украинских судах.