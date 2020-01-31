Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Епідемія коронавірусу: в китайській провінції Хубей знаходяться 60 українців, фото: Public Domain Files

Епідемія коронавірусу: в китайській провінції Хубей знаходяться 60 українців

31 січ 2020, 16:58
999

Епідемія коронавірусу поширюється у Китаї.

У провінції Хубей, епіцентрі смертельного захворювання, знаходяться 60 громадян України. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомляє з посиланням на українське посольство.

Частина з українців має бажання евакуюватися. В ізольованому місті Ухань перебувають 56 людей. По одну українцю у містах Сян’ян, Сяогань, Ічан, а також у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень.

Чиновники заявляють, що громадяни бажають повернутись в Україну. Дипломати зазначають, що координуватимуть органи України та Китаю, які відповідають за евакуацію.

Громадяни знаходяться у містах, де оголосили карантин. Вони мають виконувати вказівки місцевої влади. Китайська влада посилила рівень безпеки у регіонах. Місцеві адміністрація намагаються обмежити пересування людей.

Раніше стало відомо, що у «Бориспіль» прибув черговий «Боїнг» із Китаю, а Україна все ще очікує тест-системи для коронавірусу 2019-nCoV. Всього у світі вже більше 200 людей померли від невідомої пневмонії.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Хто монтував ролики з Гончаруком: Лещенко натякає на Дубінського та «1+1»

Екс-нардеп Лещенко натякає, що ролики із записами прем'єра Гончарука монтував нардеп Дубінський на каналі «1+1». Про це буцімто знає президент, але він не оприлюднює інформацію, оскільки це матиме непрогнозований вплив на його оточення

Новини України
17:38

Китайський коронавірус серйозно загрожує світовій економіці — Moody`s

Експерти вважають, що коронавірус 2019-nСov із Китаю може мати для світової економіки ще важкі наслідки, ніж фінансова криза 2008−2010 років. Вже спостерігається зниження цін на промислові метали

Новини України
14:48