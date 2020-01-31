Епідемія коронавірусу: в китайській провінції Хубей знаходяться 60 українців, фото: Public Domain Files

https://racurs.ua/ua/n132984-epidemiya-koronavirusu-v-kytayskiy-provinciyi-hubey-znahodyatsya-60-ukrayinciv.html

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Епідемія коронавірусу поширюється у Китаї.

У провінції Хубей, епіцентрі смертельного захворювання, знаходяться 60 громадян України. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомляє з посиланням на українське посольство.

Частина з українців має бажання евакуюватися. В ізольованому місті Ухань перебувають 56 людей. По одну українцю у містах Сян’ян, Сяогань, Ічан, а також у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень.

Чиновники заявляють, що громадяни бажають повернутись в Україну. Дипломати зазначають, що координуватимуть органи України та Китаю, які відповідають за евакуацію.

Громадяни знаходяться у містах, де оголосили карантин. Вони мають виконувати вказівки місцевої влади. Китайська влада посилила рівень безпеки у регіонах. Місцеві адміністрація намагаються обмежити пересування людей.

Раніше стало відомо, що у «Бориспіль» прибув черговий «Боїнг» із Китаю, а Україна все ще очікує тест-системи для коронавірусу 2019-nCoV. Всього у світі вже більше 200 людей померли від невідомої пневмонії.