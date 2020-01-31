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Коронавірус: У «Бориспіль» прибув черговий «Боїнг» із Китаю, Україна очікує тест-системи для коронавірусу 2019-nCoV, фото — "24 канал"

У «Бориспіль» прибув черговий «Боїнг» із Китаю, Україна все ще очікує тест-системи для коронавірусу 2019-nCoV

31 січ 2020, 12:43
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В аеропорт «Бориспіль» прилетів «Боїнг» із Китаю. У літаку, який прибув зі столиці курортного острова Хайнань міста Санья, перебували 254 пасажири та 15 членів екіпажу.

Про це повідомив 31 січня на брифінгу у Києві Ігор Кузін, виконуючий обов’язки гендиректора Центру громадського здоров’я. Він запевнив, що ситуацію на борту спокійна.

Учора повідомлялося, що «Бориспіль» підготував спеціальні карантинні стоянки для літаків. Раніше «Ракурс» писав, що в разі прибуття повітряного судна з Китаю, після встановлення трапа, першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу. Він опитує екіпаж та пасажирів щодо стану здоров’я і самопочуття, вимірює температуру, а також перевіряє наявність симптомів, схожих на симптоми вірусних респіраторних захворювань.

На брифінгу Кузін повідомив також, що Україна все ще очікує тест-систем для визначення нового коронавірусу 2019-nCoV. Вони будуть поставлені найближчим часом.

Ми маємо підтвердження від компанії-виробника, що вони на фінальному етапі перевірки та тестування, тому ми очікуємо їх найближчим часом в Україні. Але я хочу зауважити, що ці тест-системи очікують й інші країни Європи, — розповів Кузін.

Комплект такого обладнання розрахований на 100 досліджень. Він повідомив, в Україні достатньо тестів, щоб виключити будь-яку респіраторну інфекцію. Наразі тестування на китайський коронавірус проводиться за допомогою виключення вірусів грипу різних типів та інших респіраторних інфекцій. У разі підозри при дослідженнях на новий коронавірус Україна буде використовувати можливості лабораторій ВООЗ, щоб остаточно встановити діагноз. Київ може надсилати свої зразки в 11 лабораторій за межами України.

Джерело: Ракурс


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