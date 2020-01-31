Коронавирус: в «Борисполь» прибыл очередной «Боинг» из Китая, Украина ожидает тест-системы для коронавируса 2019-nCoV, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n132962-v-borispol-pribyl-ocherednoy-boing-iz-kitaya-ukraina-vse-esche-ojidaet-test-sistemy-dlya.html

Ракурс

В аэропорт «Борисполь» 31 января прилетел «Боинг» из Китая. В самолете, который прибыл из столицы курортного острова Хайнань города Санья, находились 254 пассажира и 15 членов экипажа.

Об этом сообщил 31 января на брифинге в Киеве Игорь Кузин, исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья. Он заверил, что ситуация на борту спокойная.

Вчера сообщалось, что «Борисполь» подготовил специальные карантинные стоянки для самолетов. Ранее «Ракурс» писал, что в случае прибытия воздушного судна из Китая, после установки трапа, первым на борт поднимается дежурніый санитарно-карантинного подразделения. Он опрашивает экипаж и пассажиров о состоянии здоровья и самочувствии, измеряет температуру, а также проверяет наличие симптомов, похожих на симптомы вирусных респираторных заболеваний.

На брифинге Кузин сообщил также, что Украина все еще ожидает тест-систем для определения нового коронавируса 2019-nCoV. Они будут поставлены в ближайшее время.

Мы имеем подтверждение от компании-производителя, они на финальном этапе проверки и тестирования, поэтому мы ожидаем их в ближайшее время в Украине. Но я хочу заметить, что эти тест-системы ожидают и другие страны Европы, — рассказал Кузин.

Комплект такого оборудования рассчитан на 100 исследований. Он сообщил, что в Украине достаточно тестов, чтобы исключить любую респираторную инфекцию. Сейчас тестирование на китайский коронавирус проводится посредством исключения вирусов гриппа разных типов и других респираторных инфекций. В случае подозрения при исследованиях на новый коронавирус Украина будет использовать возможности лабораторий ВОЗ, чтобы окончательно установить диагноз. Киев может присылать свои образцы в 11 лабораторий за пределами Украины.