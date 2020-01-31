Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год. Фото:

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Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год.

После переговоров, которые касаются визового режима, начнутся торговые переговоры. Об этом 31 января сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире «Снbданку з 1+1».

Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже, — заявила Симмонс.

Дипломат отметила, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев за то, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом Европейского Союза, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

По словам представителя британского посольства, вопрос безвиза — это вопрос безопасности границ. Симмонс пообещала, что визовый режим для граждан Украины продолжится и после выхода Великобритании из Евросоюза.

Безопасность границ — это причина, почему Великобритания не участвовала в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу, — заверила Симмонс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на год ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании, который будет действовать с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.