Транзит российского газа: тариф за прокачку вырос, но объемы уменьшились

Транзит газа. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n132960-tranzit-rossiyskogo-gaza-tarif-za-prokachku-vyros-no-obemy-umenshilis.html

Ракурс

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в этом году будет обходиться «Газпрому» дороже на 2%. Согласно новому контракту, транспортировка 1 тыс. куб. м газа на расстояние 100 км с использованием ГТС Украины составляет 2,66 долл. В прошлом году действовал тариф 2,61 долл.

Об изменении цены сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на российские СМИ.

В новом договоре тариф на транзит зафиксирован и не будет изменяться в течение следующих пяти лет. Ранее для расчета использовалась формула, поэтому тариф варьировался в зависимости от цены газа в Европе и объемов прокачки.

Как известно, минимальный объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года — по 40 млрд куб. м. Таким образом «Нафтогаз» за транзит газа в течение пяти лет получит около 7,13 млрд долл. Примерно такую же сумму озвучивали представители Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский.

Если же «Газпром» пожелает увеличить объемы поставки газа в Европу, то ему придется бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, а тарифы будут рассчитываться с применением повышающих коэффициентов. В договоре предусмотрены следующие коэффициенты: в 1,1 раза за бронирование дополнительных мощностей на квартал, в 1,2 раза — на месяц, в 1,45 раза — на сутки.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин решил отказаться от «страховой цены на газ», так как подписание нового договора с «Газпромом» позволило существенно снизить цену на голубое топливо для населения.