Транзит російського газу: тариф за прокачування виріс, але обсяги зменшилися

Транзит газу. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n132960-tranzyt-rosiyskogo-gazu-taryf-za-prokachuvannya-vyris-ale-obsyagy-zmenshylysya.html

Ракурс

Транзит російського газу до Європи через територію України у цьому році буде обходитися «Газпрому» дорожче на 2%. Згідно з новим контрактом, транспортування 1 тис. куб. м газу на відстань 100 км із використанням ГТС України становить 2,66 дол. У минулому році діяв тариф 2,61 дол.

Про зміну ціни повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на російські ЗМІ.

У новому договорі тариф на транзит зафіксований і не буде змінюватися протягом наступних п’яти років. Раніше для розрахунку використовувалася формула, тому тариф варіювався залежно від ціни газу в Європі та обсягів прокачування.

Як відомо, мінімальний обсяг транзиту газу в 2020 році складе 65 млрд куб. м, а у наступні чотири роки — по 40 млрд куб. м. Таким чином «Нафтогаз» за транзит газу протягом п’яти років отримає близько 7,13 млрд дол. Приблизно таку ж суму озвучували представники України, в тому числі і президент Володимир Зеленський.

Якщо ж «Газпром» побажає збільшити обсяги постачання газу до Європи, то йому доведеться бронювати додаткові потужності української ГТС, а тарифи будуть розраховуватися із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів. У договорі передбачені наступні коефіцієнти: в 1,1 рази за бронювання додаткових потужностей на квартал, в 1,2 рази — на місяць, в 1,45 рази — на добу.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін вирішив відмовитися від «страхової ціни на газ», так як підписання нового договору з «Газпромом» дозволило істотно знизити ціну на блакитне паливо для населення.