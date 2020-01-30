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Ракурс
Володмир Зеленский, фото: Офис президента

Brexit: Зеленский на год продлил безвиз для граждан Великобритании

30 янв 2020, 13:03
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Президент Украины Владимир Зеленский на год — с 31 января 2020 до 30 января 2021 ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Соответствующий указ № 28/2020, датированный 29 января, опубликован на сайте офиса президента.

Право на безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через территорию Украины будут иметь граждане Соединенного Королевства, срок пребывания которых в Украине не будет превышать 90 дней в течение 180 дней.

Украина в 2005 году в одностороннем порядке ввела безвиз для граждан Евросоюза. Однако Великобритания 31 января выходит из состава этого еврообъединения, поэтому ее граждане могли потерять возможность безвизовых поездок в Украину.

Напомним, Европарламент вчера ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Соответствующее решение поддержал 621 европарламентарий, против были 49 европейских депутатов, еще 13 воздержались.

Источник: Ракурс


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