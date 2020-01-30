Brexit: Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії

Володмир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132891-brexit-zelenskyy-na-rik-prodovjyv-bezviz-dlya-gromadyan-brytaniyi.html

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Президент України Володимир Зеленський на рік — з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії.

Відповідний указ № 28/2020, датований 29 січня, опублікований на сайті офісу президента.

Право на безвізовий в’їзд в Україну та транзитний проїзд через територію України матимуть громадяни Сполученого Королівства, термін перебування яких в Україні не перевищуватиме 90 днів протягом 180 днів.

Україна у 2005 році в односторонньому порядку запровадила безвіз для громадян Євросоюзу. Однак Велика Британія 31 січня виходить зі складу цього єврооб'єднання, тож її громадяни могли втратити можливість безвізових подорожей до України.

Нагадаємо, Європарламент вчора ратифікував угоду про вихід Великої Британії із Євросоюзу. Відповідне рішення підтримав 621 європарламентар, проти були 49 європейських депутатів, ще 13 утрималися.