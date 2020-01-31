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Україна та Великобританія почнуть візові переговори через рік. Фото:

У Великій Британії анонсували візові переговори з Україною (ВІДЕО)

31 січ 2020, 12:25
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Україна та Велика Британія почнуть візові переговори через рік.

Після переговорів, які стосуватимуться візового режиму, розпочнуться торгові переговори. Про це 31 січня повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі «Сніданку з 1+1».

Коли ми підійдемо до кінця цього періоду, то ми тоді повинні вести переговори про двосторонню угоду з Україною і будемо вирішувати ці питання. Потім будемо проводити переговори та торгові та інші з українським урядом. Але це буде пізніше, — заявила Сіммонс.

Дипломат відзначила, що президент України Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом Європейського Союзу, тоді як міжнародні угоди досі залишаються в силі.

За словами представника британського посольства, питання безвізу — це питання безпеки кордонів. Сіммонс пообіцяла, що візовий режим для громадян України продовжиться й після виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Безпека кордонів — це причина, чому Велика Британія не брала участь у Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде змін, якщо ви будете їхати в Британію з України, то вам потрібно буде отримати візу, — запевнила Сіммонс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на рік запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії, який діятиме з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року.

Джерело: Ракурс


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