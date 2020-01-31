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У більшості регіонів України 1 лютого очікується дощ, фото: «Ракурс»
Погода в Україні на 1 лютого: дощ у більшості регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n132985-pogoda-v-ukrayini-na-1-lutogo-dosch-u-bilshosti-regioniv-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 1 лютого буде дощовою в більшості регіонів.
Температура повітря вночі становитиме −1…+3°, на півдні та більшості західних областей — до 5°, вдень — +3…+7°, на півдні та заході — до +10°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 7−12 м/с.
Погода в Києві 1 лютого буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Вночі очікується сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +3…+5°.
У Львові наступної доби також вночі очікується сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Температура вночі становитиме +3…+5°, вдень — +7…+9°.
В Одесі синоптики вночі прогнозують сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Вночі термометри покажуть +3…+5°, вдень — +7…+9°.
У Дніпрі 1 лютого вночі йтиме сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Температура повітря вночі опуститься до 0…+2°, вдень — підніметься до +4…+6°.
У Харкові метеорологи прогнозують вночі сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Вночі температура становитиме −1…+1°, вдень — +3…+5°.
На Закарпатті вночі очікується сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Температура вночі опуститься до −1…+1°, вдень — підніметься до +4…+6°.
Геомагнітний стан у Києві 1 лютого буде порівняно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики нещодавно опублікували прогноз погоди на лютий.
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