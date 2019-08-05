Под Киевом за неоплаченный проезд таксист посадил пассажира на цепь в подвале. Фото: kaktutzhit.by

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Ракурс

Чрезвычайное происшествие случилось под Киевом: в одном из гаражей в селе Софиевская Борщаговка правоохранители обнаружили мужчину, который заявил, что его удерживал на цепи в подвале таксист.

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Причиной таких действий работника службы такси стало то, что у пассажира не оказалось средств, чтобы оплатить проезд, сообщает пресс-служба управления Нацполиции Киевщины.

Установлено, что 38-летний потерпевший заказал такси из Киева в Сумы. По дороге таксист попросил рассчитаться за поездку, однако пассажир сообщил, что у него нет при себе денег. Водитель отвез его в банковское отделение, однако там выяснилось, что у пассажира есть кредитная задолженность, поэтому в предоставлении средств ему отказали.

После этого водитель и его пассажир вернулись в Киев, но там последнему также не удалось найти деньги для оплаты проезда.

Тогда таксист, которому пассажир задолжал 7 тыс. грн, отвез его в собственный гараж под Киевом и оставил в подвале, предварительно прицепив ему на ногу цепь.

Потерпевшему удалось найти в помещении инструменты, освободиться и позвонить в полицию. В подвале он просидел около семи часов.

Полиция уже задержала водителя, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту незаконного лишения свободы человека открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 146 УК Украины.