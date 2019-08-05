Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Киевом за неоплаченный проезд таксист посадил пассажира на цепь в подвале. Фото: kaktutzhit.by

Под Киевом за неоплаченный проезд таксист посадил пассажира на цепь в подвале (ФОТО)

5 авг 2019, 13:23
999

Чрезвычайное происшествие случилось под Киевом: в одном из гаражей в селе Софиевская Борщаговка правоохранители обнаружили мужчину, который заявил, что его удерживал на цепи в подвале таксист.

Loading...

Причиной таких действий работника службы такси стало то, что у пассажира не оказалось средств, чтобы оплатить проезд, сообщает пресс-служба управления Нацполиции Киевщины.

Установлено, что 38-летний потерпевший заказал такси из Киева в Сумы. По дороге таксист попросил рассчитаться за поездку, однако пассажир сообщил, что у него нет при себе денег. Водитель отвез его в банковское отделение, однако там выяснилось, что у пассажира есть кредитная задолженность, поэтому в предоставлении средств ему отказали.

После этого водитель и его пассажир вернулись в Киев, но там последнему также не удалось найти деньги для оплаты проезда.

Тогда таксист, которому пассажир задолжал 7 тыс. грн, отвез его в собственный гараж под Киевом и оставил в подвале, предварительно прицепив ему на ногу цепь.

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: Нацполіція

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: Нацполіція

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: Нацполіція

Потерпевшему удалось найти в помещении инструменты, освободиться и позвонить в полицию. В подвале он просидел около семи часов.

Полиция уже задержала водителя, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту незаконного лишения свободы человека открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В России взрываются склады боеприпасов в Красноярском крае (ФОТО, ВИДЕО)

В Красноярском крае РФ сегодня произошла серия взрывов на территории воинской части в поселке Каменка, где расположены склады боеприпасов. Сейчас проводится эвакуация местных жителей

Новости мира
14:48

Разведчик, бомбардировщик и вывезенная из Крыма амфибия: «Укроборонпром» показал, какие самолеты восстанавливает в Николаеве (ФОТО)

Николаевский завод «НАРП» проводит ремонт и модернизацию четырех военных самолетов. Это сверхзвуковой бомбардировщик Су-24М, самолет-разведчик Су-24МР, военно-транспортный Ил-76МД, а также уникальный противолодочный самолет-амфибия Бе-12

Новости Украины
14:07

Великобритания призывает пересмотреть решение о возвращении РФ в ПАСЕ из-за жестокости российских силовиков

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призывает пересмотреть решение о возвращении российской делегации в эту организацию из-за проявленной российскими силовиками несоизмеримой жестокости к участникам протестов в Москве

Новости мира
10:45
Новости партнеров
Загрузка...