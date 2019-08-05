Скандал с ситуативной комнатой: ГБР через суд получило доступ к видео с Банковой, скриншот видео Фейсбук А. Данилюка

https://racurs.ua/n125194-gbr-cherez-sud-poluchilo-dostup-k-video-po-delu-kraji-serverov-s-situativnoy-komnaty-na-bankovoy.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) через суд получило разрешение на временный доступ к записям камер видеонаблюдения Офиса президента Украины.

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Правоохранители расследуют уголовное производство по статье «Утрата документов, содержащих государственную тайну» и более месяца не могли получить видео с камер наблюдения на Банковой за период с 1 апреля до 29 мая 2019 года.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 1 августа, сообщает «Главком».

Напомним, что скандал с ситуативной комнате начался в конце мая, когда на Банковую зашла новая команда. Секретарь СНБО Александр Данилюк в Фейсбук провел трансляцию, в которой сообщил об исчезновении серверов и компьютерного оборудования из Администрации президента. Данилюк показал, что в комнате остались только флаги Украины и ЕС, а со стен торчат провода. Он обвинил предыдущую президентскую команду в краже носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

30 мая ГБР направило письмо в Администрацию президента с просьбой предоставить записи камер, которые зафиксировали факты вынесения из здания вещей и документов. Но в течение месяца правоохранители не получили ответа с Банковой, поэтому обратились в суд.

ГБР расследует уголовное производство по статье «Утрата документов, содержащих государственную тайну» (ч. 2 ст. 329 УК Украины).

Сразу после сообщения Данилюка пресс-секретарь пятого президента Украины Порошенко Святослав Цеголко опроверг это заявление. Он рассказал, что на серверах не содержалось секретной информации, а технику арендовали за счет Порошенко.

Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр ведомства, на серверах которого есть секретная информация, находится под надежной охраной.

Директор ГБР Роман Труба сообщал, что его ведомство выясняет, за какие средства покупали оборудование ситуативной комнаты на Банковой и правовой режим ее работы.