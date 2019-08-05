Скандал із ситуативною кімнатою: ДБР через суд отримало доступ до відео з Банкової, скріншот відео з Фейсбук О.Данилюка

https://racurs.ua/ua/n125194-dbr-cherez-sud-otrymalo-dostup-do-video-u-spravi-kradijky-serveriv-iz-sytuatyvnoyi-kimnaty.html

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Державне бюро розслідувань через суд отримало дозвіл на тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження Офісу президента України.

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Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею «Втрата документів, що містять державну таємницю» і понад місяць не могли отримати відео із камер спостереження на Банковій за період з 1 квітня до 29 травня 2019 року.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 1 серпня, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що скандал із ситуативною кімнатою почався наприкінці травня, коли на Банкову зайшла нова владна команда. Секретар РНБО Олександр Данилюк у Фейсбук провів трансляцію, у якій повідомив про зникнення серверів і комп’ютерного обладнання із Адміністрації президента. Данилюк показав, що у кімнаті залишились тільки прапори України та ЄС, а зі стін стирчать дроти. Данилюк звинуватив попередню президентську команду у крадіжці носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю.

30 травня ДБР направило лист до Адміністрації президента про надання записів з камер, які зафіксували факти винесення із будівлі речей і документів. Але впродовж місяця правоохоронці не отримали відповіді з Банкової, тому звернулися до суду.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею «Втрата документів, що містять державну таємницю» (ч. 2 ст. 329 КК України).

Відразу після повідомлення Данилюка прес-секретар п’ятого президента України Порошенка Святослав Цеголко спростував цю заяву. Він розповів, що на серверах не містилося таємної інформації, а техніку орендував за власний кошт Порошенко.

Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що головний ситуаційний центр РНБО, на серверах якого є секретна інформація, перебуває під надійною охороною.

Директор ДБР Роман Труба повідомляв, що його відомство з’ясовує, за які кошти купували обладнання для ситуативної кімнати на Банковій та правовий режим її роботи.