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Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: kaktutzhit.by

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі (ФОТО)

5 сер 2019, 13:23
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Надзвичайна подія сталася під Києвом: в одному з гаражів у селі Софіївська Борщагівка правоохоронці виявили чоловіка, який заявив, що його утримував на ланцюгу в підвалі таксист.

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Причиною таких дій працівника служби таксі стало те, що в пасажира не виявилося коштів, щоб сплатити за проїзд, повідомляє прес-служба управління Нацполіції Київщини.

Встановлено, що 38-річний потерпілий замовив таксі з Києва до Сум. Дорогою таксист попросив розрахуватися за поїздку, однак пасажир повідомив, що не має при собі грошей. Водій відвіз його до банківського відділення, однак там з’ясувалося, що пасажир має кредитну заборгованість, тож у наданні коштів йому відмовили.

Після цього водій і його пасажир повернулися до Києва, але там останньому також не вдалося знайти грошей для оплати проїзду.

Тоді таксист, якому пасажир заборгував 7 тис. грн, відвіз його до власного гаражу під Києвом і залишив у підвалі, попередньо причепивши йому на ногу ланцюг.

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: Нацполіція

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: Нацполіція

Під Києвом за неоплачений проїзд таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі. Фото: Нацполіція

Потерпілому вдалося знайти у приміщенні інструменти, звільнитися й зателефонувати до поліції. У підвалі він просидів близько семи годин.

Поліція вже затримала водія, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За фактом незаконного позбавлення волі людини відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 146 КК України.

Джерело: Ракурс


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