Рябошапка заявив, що українські олігархи мають свою міні-спецслужбу. Фото: Громадське

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Несанкціоноване прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра України Олексія Гончарука загрожує національній безпеці.

Невідомі зловмисники можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни. У 2001 році так звані плівки майора Мельниченка призвелио до дестабілізації ситуації в Україні, до іміджевих втрат для країни на міжнародній арені. Про це 30 січня заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами генпрокурора, президент Володимир Зеленський дав силовикам 14 днів для встановлення винних осіб, але наразі результатів немає.

Очевидно, що це кримінальний злочин. Служба безпеки України разом з нами повинна довести цю справу до кінця, це одна з показових справ, на всі питання в ній суспільство має отримати відповідь, — заявив Рябошапка.

Очільник Офісу генпрокурора додав, що ситуація в Україні наразі неконтрольована, оскільки низка приватних фірм мають можливості для стеження й прослуховування.

У багатьох приватних структур є можливість прослуховувати кого завгодно, працюють такі собі міні-спецслужби. Кожен, у кого є достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожен олігарх має свою міні-спецслужбу, — зазначив генпрокурор та додав, що рекомендував вирішити це питання на загальнодержавному рівні, щоб мінімізувати подібного роду загрози.

Рябошапка пропонує обмежити доступ до ринку спеціальних пристроїв та посилити державний контроль таких речей. Також в ОГ пропонують пригягувати до відповідальності осіб, які негласно отримують інформацію.

Практика показує, що ті, хто працюють в таких приватних структурах, раніше працювали в спецслужбах і в правоохоронних органах, вони прекрасно розуміють, як вести зовнішнє спостереження, як знімати інформацію. Такі навички вони використовують в приватному секторі і далеко не завжди це на користь і в рамках закону, — заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський доручив за два тижні встановити причетних до запису та зливу в мережу скандальних розмов глави уряду з представниками Кабінету міністрів та Національного банку України.