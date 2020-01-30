Рябошапка заявил, что украинские олигархи имеют свою мини-спецслужбы. Фото: Громадське

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Несанкционированное прослушивание в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука угрожает национальной безопасности.

Неизвестные злоумышленники могут получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны. В 2001 году так называемые пленки майора Мельниченко привели к дестабилизации ситуации в Украине, к имиджевым потерям для страны на международной арене. Об этом 30 января заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эксклюзивном интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

По словам генпрокурора, президент Владимир Зеленский дал силовикам 14 дней для установления виновных лиц, но пока результатов нет.

Очевидно, что это уголовное преступление. Служба безопасности Украины вместе с нами должна довести это дело до конца, это одно из показательных дел, на все вопросы в нему общество должно получить ответ, — заявил Рябошапка.

Глава Офиса генпрокурора добавил, что ситуация в Украине пока неконтролируемая, поскольку ряд частных фирм имеют возможности для слежки и прослушивания.

У многих частных структур есть возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу, — отметил генпрокурор и добавил, что рекомендовал решить этот вопрос на общегосударственном уровне, чтобы минимизировать подобного рода угрозы.

Рябошапка предлагает ограничить доступ к рынку специальных устройств и усилить государственный контроль таких вещей. Также в ОГ предлагают привлекать к ответственности лиц, которые негласно получают информацию.

Практика показывает, что те, кто работают в таких частных структурах, кто ранее работали в спецслужбах и правоохранительных органах, они прекрасно понимают, как вести наружное наблюдение, как снимать информацию. Такие навыки они используют в частном секторе и далеко не всегда это на пользу и в рамках закона, — заявил генпрокурор.

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский поручил за две недели установить причастных к записи и слива в сеть скандальных разговоров главы правительства с представителями Кабинета министров и Национального банка Украины.